栃木県内各地では、１１日、東日本大震災の追悼行事が行われ、犠牲者を悼みました。 栃木市にある近龍寺では、地震発生時刻に合わせて参列者が鐘をつきました。取り組みは、震災の翌年から毎年行われています。 今年は、例年より多い４５人が参列しました。このうち２５人が鐘をつき、鐘の音が響く境内では、参列者が被災地の方角を向いて祈りを捧げました。 宇都宮市のオリオンスクエアでも１１日、宇都宮大学の防災サー