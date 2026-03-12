俳優で画家の片岡鶴太郎（71）が12日、カンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）にゲストとして生出演。驚きの起床時間を明かした。番組冒頭、木曜レギュラーを務める「ハイヒール」リンゴは、スタジオセットで隣に座る片岡に「ビッグ！ホントにビッグなゲストが来ますよね」と驚がく。ヨガを中心とした私生活で知られる片岡に「ちなみに今朝は何時ぐらいに起きられたんですか？」と質問した。すると片岡は「今朝！？」