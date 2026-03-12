アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝白ハート）の菅田愛貴が12日、都内で行われた「ヒロインの秘密 by ヒロインメイク」発表会に出席した。【全身ショット】まるでヒロイン！可愛すぎる笑顔をみせる菅田愛貴メイクブランド「ヒロインメイク」ニューヒロインに就任した菅田は「本当に中学生の頃から長年愛用。本当にうれしくて、私で大丈夫かなと思う反面、うれしさが止まらず。みなさんにこうして無事にお届けできた