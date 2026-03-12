警察庁は12日、ウクライナへのサイバー攻撃が、ロシアが侵攻する直前の2022年2月16日に約千件確認されたと発表した。攻撃元は明らかにしていない。近年は武力攻撃の前に、政府機関や重要インフラ事業者などへのサイバー攻撃があるとされる。ロシアは22年2月24日にウクライナを侵攻。警察庁によると、サイバー攻撃は同5月までに、3千件に達する日もあった。前年の同時期は多い日でも500件弱で、急増したことが分かる。同庁は武