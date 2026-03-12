◆横浜に初出店した東京の人気ベーカリーも！桜木町駅・横浜駅から徒歩10分以内かつ満足度の高いランチ4選「時間はないけれど、妥協もしたくない！」そんな忙しいランチタイムにもおすすめな、心満たされる駅近ランチをご紹介。横浜初出店のパンビストロや老舗精肉店直営のダイニングまで、編集部が厳選したとっておきのラインナップをお届け。上／鮭と鶏唐あげの定食1,580円は、魚と肉が両方食べられる人気No.1メニュー下／店