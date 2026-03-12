◆FMヨコハマ『Kiss & Ride』とオズマガジンがコラボ。 3月の火曜日は横浜の“かわいいもの”を語り尽くそう横浜の人に愛されるラジオ局・FMヨコハマの番組内のコーナーとオズマガジン『横浜の歩き方 2026』特集がタッグを組んで特集内掲載の“かわいいもの”についてお伝えする企画。ドーナツやお菓子からイラスト、雑貨まであらゆるかわいいを『Kiss & Ride』とコラボしてご紹介します。“かわいい待ったなし！”×オズ