◆新宿プリンスホテルでラベンダーのアフタヌーンティーを開催！ラベンダーのパフェなど美しい色合いと花の要素で初夏を表現新宿プリンスホテルの「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」にて、花と色彩で初夏を表現した「Lavender Sweet Afternoon Tea」を開催。期間は、2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで。ラベンダーを中心に、バラやスミレなどの花の要素を取り入れ、淡い紫やブルーを基調とした色彩で初夏の訪れを演出。