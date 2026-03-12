◆【日本橋】話題のサワードウピザ店や200年を迎えた和紙舗を巡る、東京・日本橋さんぽ飲食店の新店や、周年を迎えた老舗で盛り上がる東京・日本橋。なかでもランチからディナータイムまでを楽しめる編集部おすすめの3軒をご紹介。街歩きを楽しみながら巡ってみて。◆【Pizza Tane】サワードウで作る新しいピザのかたち「SOIL Nihonbashi Hotel」1階に構えるサワードウピザ屋さん。自慢の生地はご近所の「Parklet Bakery」から種分