旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ピンクです正解：サクラマス難易度：★★★☆☆春の遡上期に体色が変化しますサクラマスとはサケ科に属する魚で、川で生まれた後、海へ下り、春になると再び川へ戻ってくる回遊魚です。海で過ごす間に銀色の体へと変わり、春先に川へ向