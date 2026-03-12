◆【第1弾】「おでかけ」がテーマの短歌6首。おでかけしたくなる季節・春は気分が高まる短歌を楽しもう5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「おでかけ」をテーマに短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から6首をご紹介！毎日がんばるあなたに心に響く短歌が見つかるかも！◆〜あなたを助けてくれるかもしれないみんなの6首を一挙ご紹介！〜虹の根にたどり着こうと自転車を全速力で漕いだあの日よ