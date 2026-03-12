チェルシーは現地３月11日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、パリ・サンジェルマンと敵地で対戦。２−５で大敗を喫した。この大一番で大きなミスを犯してしまったのが、GKのフィリップ・ヨルゲンセンだ。２−２で迎えた74分、ペナルティエリア内から味方にパスを繋ごうとしたものの、目の前にいたブラッドレー・バルコラにボールをカットされてしまい、その流れで勝ち越し点を許したのだ。英紙『THE Su