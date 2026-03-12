◆【横浜・妙蓮寺】駅前に新しいお店がぞくぞく！ 最注目のローカルエリアさんぽ東急東横線の駅のひとつ、妙蓮寺。下町情緒あふれる落ち着いたこの街に、ここ数年グルメやアパレルの新店が増加中。なかでも編集部がいま注目する3軒をご紹介。本格的な味わいやこだわりぬいたデザインに触れる、妙蓮寺のお店巡りに出かけよう。定番のトートバッグはもちろん、洋服もたくさん。やさしい印象の刺繍が素敵。お花ベビースタイ2750円など