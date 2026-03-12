劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（4月10日公開）の公開を記念して、「推しが飛び出す！1万円貯金箱」が登場。3月12日発売の「女性セブン」11号に、オリジナル付録として付いてきます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「推しが飛び出す！1万円貯金箱」は、500円玉が20枚入るサイズで、合計1万円を貯められる仕様です。500円玉を入れると、「20」ポーズをしたコナンと蘭が飛び出す仕掛けになって