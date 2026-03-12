ペルシャ湾で炎上するタンカー/Obtained by CNN（CNN）イラク港湾公社のトップは12日、イラク領海内で外国籍の石油タンカー2隻が攻撃を受けてペルシャ湾で炎上し、同公社が乗員38人を救助したとCNNに語った。少なくとも1人は死亡したとしている。イラク港湾公社のファルハン・ファルトゥーシ総裁によると、救助した38人は全員が外国人だった。それ以上の詳細や船体の損傷については明らかにせず、「この2隻で起きた爆発の性質につ