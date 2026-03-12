新生DCユニバース映画第2弾『スーパーガール』が、2026年6月26日に日米同時公開となることがわかった。主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルの日本語吹替声優として、『スーパーマン』（2025）から永瀬アンナが続投となることも発表された。 2022年にDCスタジオ共同CEOへ就任して以来、DCユニバース（DCU）の再構築を進めてきたガン。自ら監督を務