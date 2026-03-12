侍ジャパンナインに衝撃だ。カリフォルニア・ポスト紙は１１日（日本時間１２日）に名物記者ディラン・ヘルナンデス氏が執筆した「かつてドジャースの?養成所?のようだったが、今の侍ジャパンに未来のＭＬＢスターは少ない」と題した記事を掲載した。侍ジャパンが世界一を奪還した２０２３年大会では大谷翔平投手（３１＝当時エンゼルス）、山本由伸投手（２７＝同オリックス）佐々木朗希投手（２４＝同ロッテ）、が代表の中心