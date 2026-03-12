ミュージカル『メリー・ポピンズ』が2026年3月より東京・東急シアターオーブ、5月より大阪・梅田芸術劇場メインホールにて再演される。前回公演から続投となる笹本玲奈は、この4年間での経験を経て再びメリー役に向き合う。彼女が目指す"深化"とは何か。再演への思いとメリーという役の奥行きについて語ってもらった。――ミュージカル『メリー・ポピンズ』2026年公演への出演が決まったとき、率直にどのようなお気持ちでしたか？