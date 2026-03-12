『ふしぎなえ』1968年（福音館書店）所蔵：津和野町立安野光雅美術館©空想工房画家であり、絵本作家でもある安野光雅さんの生誕100周年の展覧会が、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開催されています。5月10日（日）までの約２カ月間、貴重な初期作品を含む原画約130点を展示し、他にはない安野さんの発想力、空想力、表現力に触れられる展覧会です。見る人の心を捉えて離さず、何時間でも眺めていたくなる安野さんの絵本。