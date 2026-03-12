「KCON JAPAN 2026」のスペシャルパフォーマーと、X STAGEで行われグローバルアーティストの登竜門となるコンテンツ「SHOWCASE」のラインナップが新たに発表された。「KCON JAPAN 2026」は、5月8日〜10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。【写真】岩田剛典、さわやか笑顔でソウルに降臨！今年の「KCON JAPAN 2026」は、グローバルファンの声を反映した参加型コンテンツと多彩なステージを通じ、より進化した「K-エク