２月２５日、ハルビンのスポーツ用品メーカー哈爾浜乾卯雪竜体育用品が製造したウインタースポーツ用品。（ハルビン＝新華社記者／徐凱鑫）【新華社ハルビン3月12日】中国最北の省、黒竜江省では、重厚な工業基盤と科学技術イノベーション力を生かし、氷雪装備製造業の高度化とスマート化を加速させ、「冷たい資源」を「熱い経済」へ転換させつつある。今年の春節（旧正月）連休（15〜23日）期間中、黒竜江省の亜布力（