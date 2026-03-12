将棋の第11期叡王戦挑戦者決定戦が12日午前10時、東京都渋谷区の将棋会館で始まった。カードは永瀬拓矢九段（33）―斎藤慎太郎八段（32）。永瀬は6年ぶりの、斎藤は昨期に続く5番勝負出場を目指す。両者の対戦は過去15局あり、永瀬が10勝5敗とリードしている。振り駒の結果、先手は永瀬に決まった。持ち時間は秒単位実測のチェスクロック計測で各3時間。終局は夕刻以降の見込みだ。伊藤匠叡王（23）＝王座含む2冠＝と対戦