昨オフから野手に転向した阪神・西純矢外野手が、１０日のオープン戦・西武戦（甲子園）で途中出場し、同点の八回に勝ち越し適時打を放った。西純と縁がある広島、阪神ＯＢの安仁屋宗八氏は「バットを振ることを忘れるな」とエールを送った。２０１８年夏の甲子園では１００回大会を記念し、レジェンド始球式が行われた。８月１５日の終戦の日に登場したのが沖縄出身の安仁屋氏だった。「終戦の日に始球式をさせてもらえること