中東情勢の悪化を受けてガソリン価格が値上がりしています。三重県内のレギュラーガソリンの平均価格は、前の週から2円以上上がって約3ヵ月ぶりに1リットルあたりの価格が160円を超えました。経済産業省が11日に発表した9日時点のレギュラーガソリンの三重県内の平均小売価格は、前の週から2.6円上がって1リットルあたり161円となりました。県内のレギュラーガソリンの平均価格が160円台となるのはガソリンの暫定税率の廃止以降で