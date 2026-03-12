三重県名張市内の山中で白骨化した男性の遺体が見つかり、警察では身元と死因について詳しく調べるとともに事件・事故の両面で捜査しています。警察の調べによると今月7日、名張市大谷の山中で登山をしていた人が「人骨のような太い骨を見つけた」と警察に通報しました。解剖した結果、骨は20代から40代くらいの男性のもので白骨化していました。身長は160センチから170センチほどで明らかに目立った外傷は認められないということ