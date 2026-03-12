三重県内に住む40代の男性がSNSを通じて投資を勧められ、約3400万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、県内に住む40代の男性はSNSで暗号資産の投資を勧められ、8回に渡って約3400万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送信しだまし取られました。男性がインターネットで同じ様な詐欺被害の記事を見て警察に相談し、詐欺被害が発覚したということです。警察でSNS型の投資詐欺事件として捜査しています。