4月に小学校に入学する子どもたちを交通事故から守ろうと、11日に、JAみえきたから子どもたちが通学時に使う交通安全傘が贈られました。通学に不慣れな子どもたちが安全に登下校できるようにと、一昨年から行われている取り組みです。11日の贈呈式で「JAみえきた」の坂倉英男常務理事は「今後は1年生から6年生まで交通安全傘で通学してもらい、未来の子どもたちも守れるよう取り組みを継続していく」と挨拶しました。そして、四日