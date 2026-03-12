私はサキ（30代前半）。今日は同級生のアイカとランチに行く予定です。するとそれを知った夫のジュンセイ（30代前半）が、「ホワイトデーのお返しを買ってきてほしい」と私に頼んできたのです。面倒なので断りましたが、アイカは旦那さんのホワイトデーのお返しを買いに行くと言うのです。「エライね、私は断ったわ」と言うと、アイカは「ホワイトデーのお返しは妻が買ったほうがいい！」と私にプレゼンをはじめたのでした。ホワイ