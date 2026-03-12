福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は、19日ごろから山口県を含む九州で10年に1度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとして「高温に関する早期天候情報」を発表して注意を呼びかけている。九州北部地方（山口県を含む）高温に関する早期天候情報向こう1週間程度は平年並の日が多いが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、19日ごろからかなり高くなる可能性がある。かなりの高温の基準は5日間平均