〜「中国の軍民用品 輸出禁止、監視リスト追加企業」取引先調査 〜中国商務省は2月24日、国内20の防衛関連の企業や団体を軍民用品（デュアルユース）の輸出禁止リストの対象に加えたと発表した。この他、輸出規制の監視リストに国内20企業や団体も加えた。輸出禁止リストの対象企業の取引先は、防衛関連事業以外の取引先を含め、国内に9,538社あることがわかった。また、監視リストの国内取引先は3万9,004社に及び、中国の&l