2022年、静岡県牧之原市の認定こども園で通園バスに置き去りにされ重度の熱中症で園児1人が死亡した事件めぐり、警察は複数回にわたり動画投稿サイトのコメント欄に死亡した園児の両親を侮辱する内容を投稿した疑いで、千葉県の54歳の会社員の男性を書類送検しました。 2026年3月12日、侮辱罪の疑いで静岡地方検察庁に書類送検されたのは千葉県柏市に住む会社員の男性（54）です。 この事件は、2022年9月5日、牧之原市の認定こど