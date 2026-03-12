＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ今協会（JLPGA）と台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）が共催する新規大会の第1ラウンドが進行している。【写真】台湾開催の“新規大会”雰囲気はこんな感じ開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉が、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9