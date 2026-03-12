＜ザ・プレーヤーズ選手権事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米男子ツアー屈指の難コースとして知られるTPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（米フロリダ州）で“第5のメジャー”とも呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」が現地12日（木）から4日間の日程で行われる。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝賞金450万ドル