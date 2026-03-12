東北地方が甚大な被害を受けた２０１１年の東日本大震災から、１５年目の「３・１１」を迎えた。楽天・三木肇監督（４８）は１９年から指導者として東北を拠点とするチームに携わってきた。感じたのは復興へ進む東北の強さ。そして、風化させてはいけない記憶。静岡で日本ハム戦を迎えたこの日、震災への思いを語った。◇◇静岡・草薙球場で１１日に開催された楽天−日本ハム戦では、半旗が掲げられ、試合前には黙とう