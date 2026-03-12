米マイアミでの初練習でキャッチボールするWBC日本代表の大谷＝11日（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は11日、米マイアミで大谷翔平（ドジャース）ら一部選手が初練習を行った。大谷は外野でキャッチボールをこなし、吉田正尚（レッドソックス）村上宗隆（ホワイトソックス）岡本和真（ブルージェイズ）はフリー打撃を行った。井端弘和監督は「ある程度、時差（対策）に充てようと。長