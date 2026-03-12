気象台は、午前10時13分に、なだれ注意報を紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村などに発表（雪崩注意報） 12日10:13時点網走、北見、紋別地方では、風雪や電線等への着雪に注意してください。紋別地方では、大雪やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■紋別市□な