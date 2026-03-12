◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦ボデグリムト3―0スポルティング（2026年3月11日ノルウェー・ボデ）快進撃を続けるノルウェーのボデグリムトがホームで行われた決勝トーナメント1回戦第1戦でポルトガルの名門スポルティングに3―0で快勝した。前半29分にスムーズなパスワークで相手ゴールに迫り、MFフェトが反則を誘ってPKを獲得。同32分に自らこれを決めて先制すると、ハーフタイム突入間際にMF