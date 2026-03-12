将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント挑戦者決定戦が3月12日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と斎藤慎太郎八段（32）が対局を開始した。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。【中継】永瀬九段VS斎藤八段 注目の挑決（生中継中）伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を掴むのはどちらか。大一番の挑戦者決定戦が始まった。永瀬九段は本戦からの参戦で、1回戦で村山慈明八段（41）、2回戦で山本博志