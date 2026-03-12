NGT48の磯部瑠紅（18）と高島柚愛（16）が11日、メンバーが交代でパーソナリティーを務めるFM新潟のラジオ番組「NGT48のえっさこいさRADIO」（月曜午後9時）の収録を同局で行った。16日放送分の今回は、女子サッカーWEリーグのアルビレックス新潟レディース（L）のDF富岡千宙（24）とMF城和怜奈（23）がゲストとして訪れた。NGT48は今季、新潟Lの応援サポーターをグループで務めている。中でも磯部と高島はグループきってのサッカ