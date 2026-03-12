NISAの口座開設は最短1週間程度で可能 ネットと郵送、どちらでも口座開設ができる ネット証券で口座開設を行いたい場合、1週間程度で口座を開設することが可能です。ネット証券大手のSBI証券をサンプルに、NISA口座を開設するまでの流れを説明しましょう。総合口座を持っているか否かで手続きに多少の違いがありますが、ここでは持っていない前提で話を進めます。 SBI証券のサイトのトップにメニューバーがあります