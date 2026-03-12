親の育て方は子どもの性格に影響しない!? 格は遺伝と非共有環境の影響大 知能と同じように、性格にも遺伝は影響しているのでしょうか？ じつはこれも、一卵性双生児と二卵性双生児を比べる双生児法によって、かなり相関があることがわかっています。 そもそも性格をどのように計測するかというと、１９８０年代にルイス・ゴールドバーグらが提唱した「ビッグファイブ理論」を用いるのが現在では主流です。これは、