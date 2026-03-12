戦争長期化懸念で有事のドル買いドル円159.24円まで上昇 米イラン戦争長期化懸念から有事のドル買いが広がっている。ドル円は一時159.24円まで上昇し、1月14日以来の高値をつけた。 トランプ米大統領がイランからの早期撤退は望まないとコメントしたほか、米戦略石油備蓄から1億7200万バレルを放出すると発表した。これは戦争がすぐに終わらないことを意味するものだ。 原油価格は時間外で93ドル台にしっかり乗せている