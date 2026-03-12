市場は原油100ドル回帰を予想、米イラン戦争長期化を見込む トランプ大統領が早期撤退を否定し、さらに石油備蓄放出を発表したことでトレーダーは米国が戦争長期化を認めたと判断。原油価格はすぐにも100ドルを回復すると見込んでいるようだ。 東京時間10:00現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.20（+5.95+6.82%）