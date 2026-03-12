◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国のＫ・マルテ内野手が、ベネズエラ戦で２―１で迎えた３回１死走者なしの場面にＥ・ロドリゲスから左翼へソロ本塁打を放った。また、V・ゲレロ内野手にも２死から左翼ソロが飛び出し、４−１とリードを広げた。初回にはＪ・ソト外野手に先制２ランが飛び出しており、３回までに３発。４戦で計１２発と