去年1年間のインターネットバンキングでの不正送金の被害額が、初めて100億円を超え、過去最悪になったことが、警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、去年1年間の全国の警察によるサイバー犯罪の摘発件数は1万5108件で、過去最多となり、5年連続で1万件を超えました。インターネットバンキングでの不正送金の被害額は去年1年間でおよそ103億9700万円にのぼり、過去最悪となりました。不正送金の手口のおよそ9割は実