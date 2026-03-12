アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は早期の終結ではなく、「任務を完遂しなければならない」と述べました。アメリカトランプ大統領「早々と撤収するわけにはいかないだろう？任務を完遂しなければならない」トランプ大統領は11日、イランへの攻撃について、アメリカの攻勢で「我々は勝利した。最初の1週間で勝負は決した」と主張しました。そのうえで、作戦を最後まで続け、イランの核兵器開発