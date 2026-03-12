国公立大2次試験の後期日程が12日、各地の大学で始まった。文部科学省によると、出願を受け付けたのは国立69大学276学部、公立62大学144学部の計131大学420学部で、合格発表は20日から。大学入学共通テストの成績で門前払いする「二段階選抜」は国立16大学21学部と公立4大学6学部が実施し、3477人が不合格となった。