日産自動車のロゴマーク日産自動車は12日、米配車大手ウーバー・テクノロジーズとロボタクシー分野で協業すると発表した。日産が英新興企業と開発した自動運転システムを搭載し、配車サービスに活用する。今年後半に東京で試験運行を始めることを目指す。日産は業績不振が続いており、協業を通じて経営再建につなげたい考えだ。日産の電気自動車（EV）「リーフ」に、人工知能（AI）の自動運転技術開発に共同で取り組む英ウェイ