高市首相は１１日深夜、オンライン形式で開かれた先進７か国（Ｇ７）首脳会議に出席し、ホルムズ海峡の周辺海域で複数の船舶が攻撃を受けていることについて「深刻に懸念」していると表明した。安全な航行を確保する必要性を強調し、「事態の早期沈静化に向け、あらゆる外交努力を行っていく」と訴えた。首相は、ホルムズ海峡の通過が困難となることで、エネルギー価格の高騰など、「世界経済全体にも大きな影響が及びかねない