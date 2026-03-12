ＡＢホテルは３日ぶりに反落している。１１日の取引終了後、３月３０日付で東京証券取引所に対して上場廃止申請を行うと発表した。同社は名古屋証券取引所に重複上場しており、経営資源の集中と経営体制効率化のために、地元市場である名証への単独上場へ移行する。東証での上場廃止日は５月１日となる見込み。株式の流動性低下を懸念した売りが優勢となったようだ。 あわせて２６年３月期の期末一括配当予想に特別配当１０