パスが３日続伸している。９日に「子会社のＲＭＤＣが韓国のバイオテクノロジー企業であるメディポスト社と業務提携した」と発表したことが引き続き材料視されているもよう。また、１１日には「ＲＭＤＣが馬専門動物病院の治験協力のもと、幹細胞培養上清液（ＳＣＣＭ）を用いた点眼（洗眼）療法において、競走馬に多くみられる創傷性角膜炎の改善事例を確認した」ことを明らかにしており、新たな買い手掛かりとなっている